Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало к использованию в странах Евросоюза пятую по счету COVID-вакцину - американскую Novavax. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

До этого в Евросоюзе были зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, ЕМА приняло заявку от американской фармкомпании Novavax в середине ноября и готовилось оценивать препарат по ускоренному графику, поскольку европейский регулятор уже получил значительную часть данных о препарате в ходе последовательной экспертизы. Таким образом решение регулятора было принято за чуть более четырех недель.

Как сообщалось, летом в Novavax заявили о 90% эффективности своей вакцины против коронавируса.

Кроме того, мы писали, что Украина еще в феврале 2021-го договорилась о получении пяти миллионов дополнительных доз этой вакцины. Изначально в страну должны были поступить 15 миллионов доз. Однако позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала контракты на покупку 10 млн доз вакцины Novavax. Препарат еще не поступил в нашу страну.