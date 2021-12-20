Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что украинцы, которые сделали прививку от коронавируса за рубежом, также могут претендовать на получение "Вовиной тысячи". По его словам, им должны предоставить возможность перенести данные своего сертификата в "Дию".

Об этом он заявил во время селекторного совещания по противодействию распространению Covid-19 20 декабря, сообщает пресс-служба Кабмина.



"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой президента "еПоддержка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дию"", - заявил он.

Кроме того, министр добавил, что на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой, из них почти 2 млн получили денежные средства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, что 19 декабря официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия". По его словам, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

Кроме того, мы писали, что Офис президента Украины внесет изменения в программу "еПоддержка". В нее планируют включить возможность покупку медикаментов для людей старше 60 лет. Эта опция заработает с середины января 2022 года.