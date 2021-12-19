Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, что сегодня официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия". По его словам, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Неделю назад мы запустила пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – сообщил министр.

Он напомнил, что "Вовину тысячу" можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины.

"Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "еПоддержка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении", – объяснил Федоров.

Он также добавил, что потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту или снять наличными будет невозможно.

Федоров предупредил, что программа реализуется только в приложении "Дия".

"Не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – призвал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги. Кроме того, на зачисленные средства можно будет купить билет на внутренние рейсы МАУ.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.