Украинцы уже публикуют в сети скриншоты зачислений "Вовиной тысячи" на карточку "єПідтримка", несмотря на то, что официально выплаты стартуют 19 декабря.

Сейчас же начали получать те, кто оформил карточку в рамкахх бета-теста, который стартовал 13 декабря.

Также отметим, что сегодня вышло интервью с Михаилом Федоровым. В нем глава Минцифры заявил, что выплат на карточку украинцам следует ждать 20-21 декабря.

Поэтому если вас нет в числе счастливчиков, которым упала на карточку "Вовина тысяча", паниковать преждевременно.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

"Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги. Также тысячу гривен украинцу можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ). Также гражданам старше 60 лет Зеленский обещал предоставить возможность потратить эти деньги на лекарства.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, в понедельник стартовал бета-тест услуги по выдаче "Вовиной тысячи". Так, уже больше миллиона украинцев открыли виртуальные карты "еПідтримка".