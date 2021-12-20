Офис президента Украины вводит изменения в программу "еПоддержка". В нее планируют включить возможность покупку медикаментов для людей старше 60 лет. Эта опция заработает с середины января 2022 года.

Об этом со ссылкой на замглавы Офиса президента Ростислава Шурму пишет "Интерфакс-Украина".

"Вносятся изменения в программу, и с середины января участники старше 60 лет смогут использовать их на покупку лекарств", – сказал он.

Кроме того, Шурма добавил, что еще 10 банков изъявили желание присоединиться к программе. Сейчас с "еПоддержкой" работают "Альфа Банк", "А-Банк", monobank, "ПриватБанк", "Укргазбанк" и "Ощадбанк".

Напомним,19 декабря в Украине официально запустили проект "еПоддержка", через который украинцы могут получать "Вовину тысячу" за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

Деньги можно потратить в спортзале, театре, а также можно купить на них книги. Кроме того, тысячу гривен можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.