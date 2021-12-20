Во Франции шестеро детей получили вдвое большую дозировку COVID-вакцины Pfizer - вместо 10 мкг им ввели дозу в 20 мкг препарата. Это произошло в субботу, 18 декабря, в центре вакцинации в Ле-Мане, где на днях открыли линию педиатрической вакцинации для детей в возрасте от 5 до 11 лет, подверженных риску тяжелых форм Covid-19, а также для детей, живущих в окружении человека с ослабленным иммунитетом. Об этом пишет Le Figaro.

Как сообщили в префектуре, передозировка дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, предпринимаемым по дозам последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие мероприятия ", - говорится в сообщении.

По данным Регионального агентства здравоохранения, возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле. При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась слабость и боль.

Ранее "Страна" писала о том, что Pfizer заявила, что две дозы ее вакцины для детей до 5 лет оказались неэффективными, теперь попробуют третью.

Также мы сообщали, что Австрия разрешит въезд только привитым тремя дозами вакцины.