Pfizer заявила, что две дозы ее вакцины для детей до 5 лет оказались неэффективными. Попробуют третью
Испытания вакцины компании Pfizer среди детей от двух до пяти лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемую защиту от коронавируса.
Об этом сообщается на сайте компании.
"По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была зафиксирована высокая эффективность, не меньшая эффективность была для группы в возрасте от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет во время этого анализа", — указывается в заявлении.
Для детей от 12 лет используют дозу 30 микрограмм, для детей от 5 до 11 лет — 10 микрограмм. А вот доза для детей до пяти лет составляет три микрограмма.
Ранние тесты показывали, что доза в 3 микрограмма вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов. Однако, промежуточные данные, которые получил независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показали, что этот режим малых доз не вызывал ожидаемого иммунного ответа у детей до 5 лет.
В результате компания решила добавить в испытания третью дозу.
"Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 мкг, по крайней мере, через два месяца после второй дозы, чтобы проверить, обеспечивает ли она высокий уровень защиты в этой юной возрастной группе", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что Центры Соединенных Штатов Америки по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что к ним поступили восемь сообщений о случаях миокардита у детей в возрасте 5-11 лет, которые привились от Covid-19 вакцинами Pfizer и BioNTech.
Кроме того, "Страна" информировала о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.