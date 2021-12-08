Ученые из Южной Африки провели исследование, чтобы выяснить, насколько вакцина от коронавируса Pfizer эффективна против стремительно распространяющегося в мире штамма с 32 мутациями "Омикрон".

По данным специалистов, эффективность этого препарата против нового штамма может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта Covid-19.

Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований в Южной Африке, где впервые зафиксировали случаи вируса-мутанта, сообщает Sky News.

"Несмотря на то, что его ("Омикрона" - Ред.) способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - сказал профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

При этом исследование показало, что антитела людей, которые были привиты от коронавируса или переболели Covid-19 и получили антитела естественным путем, все же имеют определенную эффективность против штамма "Омикрон". Поэтому ученые предположили, что бустеры могут принести значительную пользу.

"Его (штамма - Ред.) способность ускользать от вакцины была в пять-десять раз лучше, чем у Бета-варианта", - добавили специалисты.

Профессор Сигал также считает, что "Омикрон", вероятно, обладает как иммунной защитой, так и преимуществом передачи по сравнению с другими вариантами.

При этом ученые добавили, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус "Омикрон", выращенный в лаборатории. Его протестировали на образцах крови всего 12 вакцинированных человек.

Напомним, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, заявил, что эффективность вакцин от Covid-19 значительно снизится в связи с появлением нового штамма "Омикрон".

Также мы писали, что британские ученые обнаружили вариант коронавируса "Омикрон", который не видят тесты.