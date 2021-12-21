Минздрав рассчитывает в 2022 году ревакцинировать от коронавируса двумя дозами препаратов 70% населения Украины. Для этого страна заключила договоренности на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

"Украина имеет договоренности на поставку в следующем году почти 42 млн доз вакцины против COVID-19. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз по глобальному механизму COVAX", - сказал Кузин.

По его словам, таким образом в Украину гарантировано поступит такое количество вакцин, которое позволит ревакцинировать 70% населения двумя дозами.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучивал задачу вакцинировать 70% украинцев до конца 2021 года. Но по словам главы комитета Рады по здоровью нации Михаила Радуцкого, по состоянию на 20 декабря, в Украине вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+. Среди пожилых людей вакцинировано одной дозой всего 37%, двумя - 33%.

Также мы сообщали, что Украина вводит обязательную вакцинацию для медработников.