Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина высокий уровень антител к коронавирусу.

Как пишет РБК, об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"У него действительно высокий уровень, да, у него титры очень высокие. Потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер. И плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной", - сказал Песков.

Он добавил, что сам недавно прошел ревакцинацию "Спутником Лайт", чтобы получить дополнительную защиту от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь главы Кремля пояснял, существует ли какой-то план на случай, если кто-то заразит Путина коронавирусом.

"Ну слушайте, он же Путин! Кто его заразит?" - удивился Песков.

И заметил: чтобы этого не произошло, вокруг российского президента работает необходимое количество специалистов и медиков. Они обеспечивают его эпидемиологическую безопасность и сами соблюдают карантин и правила эпидбезопасности.

Напомним, Путин вакцинировался от коронавируса еще весной, сделав прививку российским препаратом "Спутник V". Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Президент утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

В ноябре Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от COVID-19 "Спутником Лайт". А немногим позже на совещании с правительством рассказал, что испытал назальную вакцину от ковида.