Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в разговоре с Шольцем при обсуждении Украины указал на то, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения "Минских договоренностей".

Также Путин информировал Шольца о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности.

Напомним, что за час до этого президент России Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном также обсуждал невыполнение Украиной "Минских договоренностей" и заявил, что возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" зависит от конкретных шагов Киева по реализации минского "Комплекса мер".

Ранее мы писали, что Владимир Путин пригрозил сократить подлетное время ракет в случае появления инфраструктуры НАТО в Украине. Кроме того, российский президент заявил, что Москва готова "предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США".

Также "Страна" сообщала, что у Путина опровергли подготовку к встрече с Зеленским.