В ночь на вторник, 21 декабря, правоохранители силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации. При этом мужчины наотрез отказывались покинуть салон автобуса. Из-за позиции антипрививочников автобус задержался на полтора часа.

На опубликованной в сети видеозаписи видно, что полицейские применяют силу к одному из пассажиров и выводят его из автобуса.

Но происходящее на видео - мелочь, по сравнению с комментариями пассажирки. Девушка не скрывая эмоций фонтанировала довольно оригинальными фразами, присвистывая и одобряя действия копов.

"Красава, выводите этих лосей!", "Выходите лоси, выходите!", "Старый, выметайся, лох, выходи!", "На основании того, что ты задолбал тут всех", - заявляла пассажирка автобуса.

"Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили менты. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге - их выгнали с маршрутки", - пишет автор видео.

Ранее мы писали о том, что Минздрав рассчитывает в следующем году ревакцинировать от коронавируса двумя дозами вакцины 70% украинцев. Для этого страна заключила договоренности на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

Также "Страна" провела расследование и узнала, как можно купить поддельный ковид-сертификат и справку о выздоровлении, даже не переболев коронавирусом.