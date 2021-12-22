На территории Украины закроют все центры вакцинации от коронавируса. Это произойдет в первые два дня Новогодних праздников - 1 и 2 января.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Вместе с тем, она добавила, что в остальные дни центры будут работать по обычному графику.

"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - заявила Карчевич.

Такое решение связано с тем, что 1 января в Украине празднуют Новый год.

Между тем, в Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.

Помимо этого, Минздрав рассчитывает в 2022 году ревакцинировать от коронавируса двумя дозами препаратов 70% населения Украины. Для этого страна заключила договоренности на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

Также ранее в Центре общественного здоровья при МОЗ Украины дали советы, как обезопасить себя и близких от COVID-19 в новогодние праздники.