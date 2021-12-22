В Украине второй день подряд число новых случаев коронавируса растет и удерживается на уровне более 6 тысяч. Кроме того, за последние сутки вдвое подскочило количество госпитализаций пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует информация Минздрава, обнародованная его пресс-службой в Facebook утром 22 декабря.

По данным министерства, всего вчера в Украине коронавирус подтвередился у 6 363 пациентов. При этом среди них 534 детей и 208 медиков. За день в больницу попал 2 241 человек с Covid-19 (вчера 1 061 - Ред.). 301 случай коронавируса в течение суток стал летальным. Выздоровели 19 494 пациента.

В течение суток в Украине сделали 119 129 прививок от коронавируса. 39 006 человек получили первую дозу вакцины, 79 969 -вторую, еще 154 - третью дозу.

За все время пандемии, по данным Минздрава, в Украине зафиксировали уже 3 623 079 случаев коронавируса. Из них 93 909 оказались летальными. 3 376 899 человек выздоровели.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что сразу шесть областей Украины с четверга переходят в желтую зону карантина, ситуация в них стабилизировалась.

Также мы сообщали, что в Киеве утвердили порядок введения карантинных спецпропусков на случай роста заражений коронавирусом.