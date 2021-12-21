Со среды, 23 декабря, Житомирскую, Киевскую, Николаевску, Сумскую, Черкасскую и Черниговскую области переводят в желтую зону. Решение приняли на заседании госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Таким образом "красными" останутся Волынская и Запорожская области.

Напомним, еще в понедельник глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал глобальное обновление карты "карантинных зон". Тогда он заявил на брифинге, что всего две области не соответствуют требованиям для выхода из красной зоны, все остальные - покинут ее в ближайшее время.

Между тем, в Украине за день вдвое подскочили заболеваемость ковидом и число новых летальных случаев. По данным Минздрава, за 20 декабря коронавирус выявили у 6 029 человек, а 346 пациентов умерли от ковида.

Также сообщалось, что с 6 декабря в Украине ужесточили карантинные ограничения в "желтой" зоне карантина. Новые правила в основном коснулись сферы услуг, которая принимает клиентов. Теперь как у клиентов, так и у персонала, должен быть ковид-сертификат.