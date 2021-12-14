Киевская и Житомирская области могут выйти из красной зоны адаптивного карантина уже на этой неделе, прогнозируют эксперты. В таком случае в целом на этой неделе ее покинут четыре региона.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он упомянул, что в среду официально из красной зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области. Кроме того, на этой неделе могут перестать находиться в красной зоне еще два региона.

"Есть два региона, которые потенциально на этой неделе могут выйти (из красной зоны - Ред.). Это Киевская и Житомирская области", - сообщил он.

Напомним, 13 декабря появилась информация, что Винницкая и Хмельницая области со среды переходят в желтую ковид-зону.

Кроме того, мы писали, что по словам Ганиченко, по состоянию на 14 декабря Украина больше не входит в топ-10 стран по заболеваемости Covid-19. Сейчас наша страна занимает 12 место в этом списке.

Также мы сообщали, что в Украине за последние сутки в два раза подскочило число смертей от коронавируса, количество заражений также растет. В течение прошлых суток ковид обнаружили у более чем 7 тысяч человек.