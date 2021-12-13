В понедельник, 13 декабря, состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого Хмельницкую и Винницкую область решили с полуночи 15 декабря перевести в "желтую" зону карантина.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - сказано в сообщении.

Напомним, на данный момент Хмельницкая и Винницкая области находятся в "красной" зоне карантина вместе с семью другими регионами.

Также сообщалось, что в Украине с 6 декабря изменились правила карантина в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Для посещения спортзалов, кафе и ресторанов нужно иметь хотя бы одну прививку от коронавируса и соответствующий сертификат. Минздрав обязал персонал заведений не просто смотреть эти сертификаты при входе, но и считывать через смартфон QR-код клиента.