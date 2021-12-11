В Украине в "желтую" зону карантина добавили еще одну область. В "красной" осталось 10 регионов
По состоянию на утро субботы, 11 декабря "желтая" зона адаптивного карантина расширилась. Теперь в ней находится наибольшее количество регионов - 14. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются десять областей.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, "желтая" зона карантина сегодня расширилась на один регион - к ней добавилась Одесская область. Сейчас список областей "желтой" зоны выглядит так:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
В "оранжевой" зона сейчас только одна область, хотя вчера она охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):
- Донецкая область.
По состоянию на сегодня, в "красной" зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Между тем, в Украине продолжается падение заболеваемости. В течение прошлых суток коронавирус выявили у 10 133 человек. (Вчера, 10 декабря, этот показатель составил 11327 случаев, позавчера, 9 декабря, - 12376 случаев).
Также напомним, для желтой зоны с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой, а также оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.