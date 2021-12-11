По состоянию на утро субботы, 11 декабря "желтая" зона адаптивного карантина расширилась. Теперь в ней находится наибольшее количество регионов - 14. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются десять областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, "желтая" зона карантина сегодня расширилась на один регион - к ней добавилась Одесская область. Сейчас список областей "желтой" зоны выглядит так:

г. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

В "оранжевой" зона сейчас только одна область, хотя вчера она охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):

Донецкая область.

По состоянию на сегодня, в "красной" зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Между тем, в Украине продолжается падение заболеваемости. В течение прошлых суток коронавирус выявили у 10 133 человек. (Вчера, 10 декабря, этот показатель составил 11327 случаев, позавчера, 9 декабря, - 12376 случаев).

Также напомним, для желтой зоны с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой, а также оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.