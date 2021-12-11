Сегодня в Украине расширилась "желтая" зона карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 11 декабря "желтая" зона адаптивного карантина расширилась. Теперь в ней находится наибольшее количество регионов - 14. При этом в "красной" зоне по-прежнему остаются десять областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, "желтая" зона карантина сегодня расширилась на один регион - к ней добавилась Одесская область. Сейчас список областей "желтой" зоны выглядит так:

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая области.

В "оранжевой" зона сейчас только одна область, хотя вчера она охватывала две (в частности, Одесскую, которая сегодня перешла к "желтой"):

  • Донецкая область.

По состоянию на сегодня, в "красной" зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей, а именно:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Между тем, в Украине продолжается падение заболеваемости. В течение прошлых суток коронавирус выявили у 10 133 человек. (Вчера, 10 декабря, этот показатель составил 11327 случаев, позавчера, 9 декабря, - 12376 случаев).

Также напомним, для желтой зоны с 6 декабря начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой, а также оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

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