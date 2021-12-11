В Украине после резкого спада заболеваемости Covid-19, снова подскочило количество новых случаев заражения. В течение прошлых суток в нашей стране коронавирус выявили у 10 133 человек. (Вчера, 10 декабря, этот показатель составил 6622 случая, позавчера, 9 декабря, - 14 325).

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Facebook.

По информации ведомства, среди 10 133 новых пациентов с коронавирусом - 991 ребенок и 199 медиков. Вчера, как сообщает Минздрав, в больницы с коронавирусом попали 2 307 пациентов. 446 случаев Covid-19 оказались летальными. 25 861 человек выздоровел.

За сутки в Украине, по информации Минздрава, сделали 168 359 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 55 798 украинцев, вторую - 112 561 человек.

В Минздраве отчитались, что с начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 человек. В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 553 817 случаев коронавируса. Выздоровели 3 184 287 человек. Число летальных случаев достигло 2 90 789.

Минздрав также сообщает о том, что за весь период существования пандемии а стране - проведено 16 274 905 ПЦР-тестов.

Ранее мы сообщали о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.

Кроме того, "Страна" информировала, что специалисты российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи считают, что ревакцинация мРНК-вакцинами через три месяца после вакцинации слишком мало изучена. И она может иметь непредвиденные последствия.