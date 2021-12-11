За неделю с 4 по 10 декабря в Украине выявили 66 035 новых случаев COVID-19. Заболели 5 928 детей и 1 103 медицинских работника. Госпитализировали 16 697 человек, летальных исходов - 2 777. Выздоровели 139 806 человек.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 10 декабря, Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, какие регионы Украины находятся в цветных карантинных зонах:

Красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 введен в 10 областях и городе Киев.

В оранжевой зоне – Одесская и Донецкая области.

В желтой зоне – 13 областей.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 376 случаев на 100 тысяч населения.

Показатель госпитализаций больных COVID-19 по стране составляет 43,8 случая на 100 тысяч населения. По состоянию на 9 декабря показатель загруженности коек с кислородом по стране составляет 37,3%.

Еженедельный отчет ЦОЗ о статистике заболеваемости коронавирусом. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что ученые из разных стран провели глобальное исследование и пришли к выводу, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% и является самой эффективной мерой в борьбе с Covid-19.

Также мы писали, что в МОЗ отчитались, что в Украине привились от коронавируса хотя бы одной дозой 45 процентов взрослого населения.