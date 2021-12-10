В Украине второй день подряд выявляют более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Кроме того, уже четвертые сутки от Covid-19 умирает более 440 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, опубликованная в Facebook утром 10 декабря.

Так, вчера ковид подтвердился у 11 327 жителей страны. Среди них - 1 010 детей и 214 медиков. В больницы с коронавирусом в течение суток 9 декабря попал 2 551 человек. 24 456 вылечились от Covid-19. 442 случая коронавируса оказались летальными.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 543 684 человека. Из них 3 158 426 - выздоровели. 90 343 случая коронавируса оказались летальными.

Кроме того, по данным Минздрава, уже 45,2% взрослого населения страны сделали хотя бы одну прививку от ковида. 39,4% прошли полный курс иммунизации.

Вчера 157 728 человек вакцинировались против Covid-19. Из них 57 253 человека получили первую прививку, 100 475 - вторую.

Напомним, "Страна" писала о том, что со вчерашнего дня непривитых работников "Укрпочты", "Укрзализныци" и порядка трех сотен различных госпредприятий начали отстранять от работы.

Также мы сообщали о том, что недавно в Минздраве признали, что в официальную статистику попадает менее 50% всех случаев коронавируса в Украине. Виктор Ляшко пояснил это тем, что большая часть людей болеет ковидом в легкой форме и потому не обращается к врачам. Поэтому Минздрав и не получает данные о том, что они заражены.