В зоопарках США у животных массово выявляют коронавирус. Многие отделываются насморком и легким недомоганием, а вот снежные барсы в зоосаду Небраски погибли от COVID-19.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание начинает материал с упоминания о смерти в детском зоопарке Линкольна, что в Небраске, трех снежных барсов, о которой писала "Страна". Ранни, Эверест и Макалу заразились коронавирусной болезнью и умерли от осложнений заболевания примерно через месяц после положительного теста.

Эта новость особенно печальна, так как снежный барс считается уязвимым к исчезновению видом, в дикой природе этих кошек осталось всего несколько тысяч.

В том же зоопарке подхватили инфекцию и два суматранских тигра Аксель и Кумар. Но они полностью выздоровели.

Несмотря на гуляющую инфекцию зоопарк останется открытым для публики. В его дирекции заверили, что у них действуют строгие протоколы для посещения работниками зон с животными. При этом пока неясно, как хищники заразились.

По данным Центра здоровья кошек Корнелла (США), люди могут заразить кошек коронавирусом, а кошки - передать его другим кошкам. Однако пока нет доказательств того, что кошки могут заражать людей. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов классифицирует риск передачи вируса от животных людям как низкий.

У кошачьих симптомы заражения коронавирусом могут включать кашель, усталость и потерю аппетита. Инфицированных животных лечат стероидами и антибиотиками. А бывшая дочерняя компания Pfizer из Нью-Джерси под названием Zoetis предоставила зоопаркам по всей стране вакцину против коронавируса для животных.

Как пишет издание, летом коронавирус нашли у 9-летнего одноглазого снежного барса по кличке Рамиль в зоопарке Сан-Диего. Зараженный самец кашлял и страдал от насморка. Снежные барсы также заразились в зоопарке Луисвилля.

В ноябре зоопарк Денвера сообщил о первых в мире двух случаях коронавируса у гиен, а зоопарк Сент-Луиса обнаружил восемь положительных случаев заболевания среди своих больших кошек, в том числе у двух снежных барсов.

Об их судьбе издание не сообщает. Но добавляет, что коронавирус убил льва в Индии и двух тигрят в Пакистане.

На днях "Страна" писала, что впервые в мире коронавирус обнаружили у бегемотов.

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