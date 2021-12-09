Японские ученые из Университета префектуры Киото разработали защитную маску, которая светится под ультрафиолетом при наличии на ней коронавируса.

Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

По данным агентства, такого эффекта удалось достичь благодаря обработки съемного фильтра маски специальным флуоресцентным красителем.

В состав красителя входят полученные из яиц страуса антитела, воздействующие на коронавирус. В феврале 2020 года ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов и извлекли большое количество антител из отложенных ими яиц.

"Мы можем массово производить антитела из яиц страусов по невысокой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", - заявил руководитель исследовательской группы Ясухиро Цукамото.

В испытаниях светящихся масок участвовали 32 пациента с коронавирусом. Все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом. Со временем, когда вирусная нагрузка уменьшалась, свечение исчезало. Команда Цукамото планирует расширить эксперимент, задействовав 150 участников.

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