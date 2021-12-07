В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о правилах проведения массовых мероприятий в "желтой" и в "красной" карантинных зонах.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 7 декабря, МОЗ Украины.

В МОЗ проинформировали, что на "желтом" и "красном" уровнях эпиднебезопасности в Украине запрещено проведение массовых мероприятий.

В то же время, если все участники и организаторы получили прививку против COVID-19 или имеют отрицательный результат тестирования или сертификат о выздоровлении, эта норма не применяется.

Напомним, что в Украине с 6 декабря ужесточили карантин. Главным образом, изменился он для "желтой" зоны, которую, по сути, уравняли с "красной".

Также власти уменьшили срок действия некоторых документов, дающих право на доступ к разного рода услугам в "желтой" и "красной" зонах карантинных ограничений.

Правила проведения массовых мероприятий в "цветных" карантинных зонах. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения к новогодним праздникам. Однако в Минздраве рекомендуют отмечать их дома в семейном кругу и уже пройдя полный курс вакцинации.

Также мы писали, что Киев и восемь областей Украины во вторник, 7 декабря, покинули "красную" ковид-зону.