Винницкая и Хмельницкая области в ближайшее время могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает РБК-Украина.

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из "красного" уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев - сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", - говорит Ганиченко.

По мнению эксперта, ближе всего к выходу из "красной" зоны оказались Винницкая и Хмельницкая области - в них не превышен коэффициент выявления случаев.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из "красного" уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов - Винницкая и Хмельницкая области - покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", - добавил Ганиченко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине в три раза расширилась желтая зона карантина. В красной осталось 10 областей.

Также мы сообщали, что в МОЗ сообщили, при каких условиях можно проводить массовые мероприятия в красной и жёлтой зонах карантина.