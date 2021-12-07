Во Франции, где еще с ноября не утихает пятая волна коронавируса, вводят новые карантинные ограничения. В стране на четыре недели закроют ночные клубы. Также в школах вводится масочный режим.

О новых ограничениях сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет France24.

Карантинные меры вступят в силу с выходных и продлятся четыре недели.

"В последние недели у всех нас была тенденция ослаблять бдительность", - сказал Кастес, который сам только выздоровел от коронавируса.

При этом он добавил, что правительство воздержалось от введения более строгих мер, как это сделали в последние дни несколько других стран.

Вместо этого Кастекс призвал бизнес по возможности работать на удаленке. Также он обратился к французам с просьбой избегать офисных вечеринок в период новогодних праздников.

Кастес заявил, что ночные клубы во Франции будут закрыты на четыре недели, начиная с этих выходных.

Также, по его словам, в школах усилят социальное дистанцирование и расширят использование масок.

Напомним, в Берлине не стали закрывать ночные клубы на карантин, но запретили в них танцевать.

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