Франция ужесточает карантин. Ночные клубы закрывают на месяц, в школах вводят масочный режим
Во Франции, где еще с ноября не утихает пятая волна коронавируса, вводят новые карантинные ограничения. В стране на четыре недели закроют ночные клубы. Также в школах вводится масочный режим.
О новых ограничениях сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет France24.
Карантинные меры вступят в силу с выходных и продлятся четыре недели.
"В последние недели у всех нас была тенденция ослаблять бдительность", - сказал Кастес, который сам только выздоровел от коронавируса.
При этом он добавил, что правительство воздержалось от введения более строгих мер, как это сделали в последние дни несколько других стран.
Вместо этого Кастекс призвал бизнес по возможности работать на удаленке. Также он обратился к французам с просьбой избегать офисных вечеринок в период новогодних праздников.
Кастес заявил, что ночные клубы во Франции будут закрыты на четыре недели, начиная с этих выходных.
Также, по его словам, в школах усилят социальное дистанцирование и расширят использование масок.
Напомним, в Берлине не стали закрывать ночные клубы на карантин, но запретили в них танцевать.
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