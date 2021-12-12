В воскресенье в Украине сократилась желтая зона карантина. Оранжевая расширилась в два раза - Минздрав
В воскресенье, 12 декабря, в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Из нее вышла Закарпатская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Желтая зона карантина сегодня сократилась на один регион - из нее вышла Закарпатская область. Теперь список регионов желтой зоны выглядит так:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
В оранжевой зоне сейчас уже две области:
- Донецкая,
- Закарпатская.
При этом в красной зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями по-прежнему остаются 10 областей, а именно:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Между тем, в Украине за сутки заболеваемость ковидом снизилась в два раза. Вчера Минздрав сообщал о 10 133 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки. Сегодня, 12 декабря, этот показатель снизился до 5 275 случаев.
В то же время в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.