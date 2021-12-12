В воскресенье, 12 декабря, в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Из нее вышла Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Желтая зона карантина сегодня сократилась на один регион - из нее вышла Закарпатская область. Теперь список регионов желтой зоны выглядит так:

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

В оранжевой зоне сейчас уже две области:

Донецкая,

Закарпатская.

При этом в красной зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями по-прежнему остаются 10 областей, а именно:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Между тем, в Украине за сутки заболеваемость ковидом снизилась в два раза. Вчера Минздрав сообщал о 10 133 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки. Сегодня, 12 декабря, этот показатель снизился до 5 275 случаев.

В то же время в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.