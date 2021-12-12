На территории Украины желтая зона карантина сократилась на одну область. Фото: "Страна"

В воскресенье, 12 декабря, в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Из нее вышла Закарпатская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Желтая зона карантина сегодня сократилась на один регион - из нее вышла Закарпатская область. Теперь список регионов желтой зоны выглядит так:

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая области.

В оранжевой зоне сейчас уже две области:

  • Донецкая,
  • Закарпатская. 

При этом в красной зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями по-прежнему остаются 10 областей, а именно:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Зоны карантина в Украине 12 декабря. Минздрав

Между тем, в Украине за сутки заболеваемость ковидом снизилась в два раза. Вчера Минздрав сообщал о 10 133 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки. Сегодня, 12 декабря, этот показатель снизился до 5 275 случаев. 

В то же время в Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев. Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться