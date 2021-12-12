В Украине за сутки заболеваемость ковидом снизилась в два раза. Вчера Минздрав сообщал о 10 133 новых случаях коронавируса, выявленных за сутки. Сегодня, 12 декабря, этот показатель снизился до 5 275 случаев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Facebook.

Среди 5 275 новых пациентов оказалось 526 детей и 53 медика. Вчера в больницу попали 2 566 пациента с ковидом. 238 случаев болезни оказались летальными. Выздоровели 11 626 человек.

В субботу в Украине сделали 83 256 прививок от коронавируса. 27 143 человека получили первую дозу вакцины, 56 113 человек сделали уже вторую прививку.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 559 092 случая коронавируса. Из них 91 027 оказались летальными. 3 195 913 человек выздоровели.

Кроме того, по информации Минздрава, в Украине сделали уже 26 535 803 прививки от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 14 114 892 человек, вторую дозу - 12 420 911 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, с 4 по 10 декабря в Украине выявили 66 035 новых случаев Covid-19. Заболели 5 928 детей и 1 103 медицинских работника. Госпитализировали 16 697 человек, 2 777 случаев оказались летальными. Выздоровели 139 806 человек.

Также мы сообщали, что в пятницу, 10 декабря, в Минздраве отчитались, что в Украине привились от коронавируса хотя бы одной дозой 45 процентов взрослого населения.