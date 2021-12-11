Ученые из Университета Гонконга создали первую нержавеющую сталь, которая способна уничтожать коронавирус на своей поверхности.

Об этом сообщает китайское издание HKET.



Так, новый материал может "побороть" вирус на 99,7% за три часа. Ученые изменили химический состав и микроструктуру нержавеющей стали. Таким образом сплав получил повышенное содержание меди, которая имеет антибактериальные свойства.

Сталь создали для использования в кнопках лифта, дверных ручках, перилах, чтобы уменьшить распространение вирусов через непрямой контакт.

Кроме этого, материал способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но также птичий грипп и кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь, руководивший исследованием, сообщил, что пока изучается, насколько сталь эффективна против нового штамма коронавируса "Омикрон".

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро распространяется, однако может быть менее опасен, чем штамм "Дельта".

Кроме того, пошли известия о способности омикрон-штамма протекать в более легкой форме. Хотя он и более заразен, чем предыдущие версии коронавируса. Некоторые ученые уже говорят, что последняя мутация ковида может стать началом конца пандемии. И что коронавирус вошел в стадию, когда он все более "сживается" с человеческим организмом и становится менее опасным для него. "Страна" разбиралась, так ли это.