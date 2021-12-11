Международная группа исследователей представила новый подход для оценки рисков тяжелой формы коронавируса. Ученые обнаружили биологический признак, который может помочь выявить людей, которые тяжело будут переносить COVID-19, в самом начале болезни.

Об этом сообщает издание "WEHI".

По данным издания, ученые проанализировали различные гены, связанные с чрезмерной пневмонией. Они использовали передовые технологии для их скрининга. Именно чрезмерная пневмония является ключевым показателем тяжести COVID-19

По словам ученых, новый разработанный ими тест может указать на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернам. С его помощью исследователи планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов еще на начальном этапе. Ученые заявляют, что это позволит сократить смертность от эпидемии.

В ходе данного исследования образцы анализов сдали 30 пациентов в трех группах: у 10 был COVID-19, еще у 10 - грипп H1N1. Остальные 10 были здоровы.

Ученым удалось создать модель транскрипции генов, показывающих влияние коронавируса и вируса гриппа H1N1 на разные части легких. По словам исследователей, наиболее надежным показателем тяжелого воспаления в случае заболевания COVID-19 оказался ген IFI27.

"Исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни. Это значит, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови вне зависимости от первых симптомов пациента", – объяснила один из исследователелей Мелисса Дэвис.

Именно таким образом ученые намерены быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы предотвратить тяжелые осложнения во время заболевания.

Ранее "Страна" сообщала, что кардиологи узнали, что почти 60 процентов людей после коронавируса страдают деформацией сердечной мышцы.

Также мы писали, что по данным Минздрава, пациенты, которые до инфицирования COVID-19 имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти.