Винницкая и Хмельницкая области готовятся покинуть "красную" зону адаптивного карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 13 декабря.

По его словам, в этих областях уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению числа новых случаев Covid-19

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал глава Минздрава.

Сейчас в "красной" зоне остается девять областей:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская.

Напомним, по данным Минздрава, в минувшее воскресенье в Украине сократилась желтая зона карантина, а оранжевая расширилась в два раза.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили, при каких условиях можно проводить массовые мероприятия в красной и жёлтой зонах карантина.

Также мы сообщали, что в Украине четвертый день подряд снижается заболеваемость ковидом, вчера заразились 4 073 человека. В течение суток зафиксировали 188 летальных случаев. 9 966 человек выздоровели.