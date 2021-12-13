В Минздраве анонсировали выход из красной зоны карантина еще двух областей
Винницкая и Хмельницкая области готовятся покинуть "красную" зону адаптивного карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 13 декабря.
По его словам, в этих областях уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению числа новых случаев Covid-19
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал глава Минздрава.
Сейчас в "красной" зоне остается девять областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская.
Напомним, по данным Минздрава, в минувшее воскресенье в Украине сократилась желтая зона карантина, а оранжевая расширилась в два раза.
Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили, при каких условиях можно проводить массовые мероприятия в красной и жёлтой зонах карантина.
Также мы сообщали, что в Украине четвертый день подряд снижается заболеваемость ковидом, вчера заразились 4 073 человека. В течение суток зафиксировали 188 летальных случаев. 9 966 человек выздоровели.