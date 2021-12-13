В Украине четвертый день снижается заболеваемость коронавирусом. В течение прошлых суток, 12 декабря, в стране выявили 4 073 новых случаев Covid-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным ведомства, среди новых пациентов - 377 детей и 37 медиков. В больницы вчера попали 1 456 человек с Covid-19. В течение суток зафиксировали 188 летальных случаев. 9 966 человек выздоровели.

За все время пандемии в нашей стране 3 563 165 человек заразились коронавирусом. Из них 3 205 879 - выздоровели, а 91 215 умерли.

С начала вакцинальной кампании, по информации Минздрава в Украине прививку сделали 14 131 445 человек, из них получили первую дозу вакцины – 14 131 443 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 457 651 человек. В общей сложности проведено 26 589 094 прививки.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на воскресенье, 12 декабря, в желтой зоне карантина находилось 13 регионов, в оранжевой было две области, а в красной - десять. При этом эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Закарпатской области. Еще в субботу она была "желтой", а в воскресенье стала "оранжевой".

Также мы рассказывали, что украинцам начнут вводить третью дозу вакцины от коронавируса уже в январе. С середины месяца бустерную прививку смогут получить представители групп риска.