Житель Новой Зеландии за деньги десять раз привился от коронавируса вместо других людей. Об этом сообщает Stuff.

Так, мужчина вакцинировался в течение дня в разных центрах вакцинации, где он получил десять прививок от коронавируса.

В министерстве здравоохранения страны уже заявили, что обеспокоены данной ситуацией, в связи с чем полиция уже начала расследование.

Профессор Оклендского университета Никки Тернер утверждает, что на данный момент неизвестно, насколько опасно введение такого количества доз за короткий промежуток времени.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые купившие ковид-сертификаты украинцы уже обращались в медучреждения с просьбой сделать им прививку. Однако в таких случаях им вынуждены отказывать. Поэтому в Минздраве разработали алгоритм, который позволит владельцам поддельных документов избежать уголовной ответственности и получить прививку.

Ранее "Страна" сообщала, что медучреждение на Закарпатье исключили из перечня проводящих вакцинацию из-за "анонимных прививок".