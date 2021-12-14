По состоянию на сегодняшний день Украина больше не входит в топ-10 стран по заболеваемости Covid-19. Сейчас наша страна занимает 12 место в этом списке.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом.

"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте", - сказал Ганиченко.

Кроме того, руководитель центра добавил, что выписок из больниц сейчас больше, чем госпитализаций на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.

Между тем, по состоянию на утро 13 декабря, в Украине снова подскочило число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки ковидом заболели 7 283 украинца, а вчера сообщалось о 4 073 новых пациентах. Количество летальных случаев увеличилось за сутки почти в два раза - с 188 до 387.

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