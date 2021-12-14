В Украине снова подскочило число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки, 13 декабря, ковидом заболели 7 283 украинца, между тем, вчера сообщалось о 4 073 новых пациентах. Количество летальных случаев увеличилось за сутки почти в два раза - с 188 до 387.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава на странице в Facebook.

По данным ведомства, среди новых пациентов - 566 детей и 134 медика. В больницы вчера попали 1 123 человека с Covid-19. В течение суток зафиксировали 387 летальных случаев. 27 130 человек выздоровели.

За все время пандемии в нашей стране 3 570 448 человек заразились коронавирусом. Из них 3 233 009 - выздоровели, а 91 602 умерли.

С начала вакцинальной кампании, по информации Минздрава, в Украине прививку сделал 14 174 401 человек, из них получили первую дозу вакцины – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.

Напомним, ученые Оксфордского университета выяснили, что две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer не защищают от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Между тем, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, штамм "Омикрон" ждут в Украине уже на этой неделе.

Кроме того, мы писали о том, что Винницкая и Хмельницая области со среды, 15 декабря, переходят из красной в желтую ковид-зону - ситуация с ковидом в этих регионах значительно улучшилась.