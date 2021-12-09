В Австрии правительство и оппозиционная партия Neos сегодня, 9 декабря, представили официальный законопроект об обязательной вакцинации, которую Вена анонсировала три недели назад.

Теперь те, кто игнорирует карантинные меры и обязательную прививку от коронавируса, будут получать штрафы до 3600 евро. Однако, власть представила ряд некоторых исключений.

Об этом сообщает австрийское издание Die Presse.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года и по плану будет действовать в течение двух лет. От обязательной вакцинации освобождаются дети до 14 лет и беременные женщины, а также те, кто переболел Covid-19 не позднее, чем за 180 дней.

Лица, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья - также имеют право отказаться от принудительной прививки от ковида, однако в таком случае они обязаны предоставить от специалистов по дерматологии и гинекологии, терапии или педиатрии документы, подтверждающие освобождение от вакцинации.

Врачам, которые выдают фальшивую справку об освобождении от прививки, получат административный штраф в размере 3600 евро.

Кроме того, начиная с 15 марта, ежеквартально, должны устанавливаться "крайние сроки вакцинации". Каждому, кто не будет вакцинирован в эти дни и не подпадает под исключения от вакцинации, грозит штраф до 600 евро по сокращенной процедуре.

При обычной процедуре, инициируемой при неуплате предыдущего штрафа, может быть наложен штраф до 3600 евро.

Издание пишет, что при определении суммы штрафа нужно учесть ситуацию с доходами человека.

Если человек все-таки пройдет вакцинацию, то штраф будет снят задним числом.

Те, кто продолжит игнорировать требование привиться, при этом не будут иметь оснований для освобождения от вакцинации, будут получать уведомление о штрафе ежеквартально.

Правительство заявило, что законопроект поддерживают также две оппозиционные партии, а это значит, что он должен легко получить одобрение в парламенте.

Австрия стала первой страной-членом Европейского Союза, объявившей общее требование вакцинации от Covid-19.

Напомним, мы писали о том, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.

Кроме того, "Страна" также сообщала о том, что после введения локдауна в Австрии и ограничения въезда для большинства путешественников, власти страны заявили, что поездки в туристических целях будут снова разрешены после понедельника, 13 декабря.