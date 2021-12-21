В Украине за сутки заболеваемость коронавирусом подскочила в 2,3 раза. Вчера утром сообщалось о 2 536 новых случаях болезни, сегодня эта цифра увеличилась до 6 029.

Об этом утром 21 декабря в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера коронавирус обнаружили у 390 детей и 180 медиков. По информации ведомства, в больницы с диагнозом Covid-19 попал 1 061 пациент. 346 человек умерли от коронавируса (вчера 157 - Ред.), 18 850 - выздоровели.

Вчера, по данным Минздрава, в Украине сделали 110 740 прививок от ковида. Первую дозу получили 36 056 человек, вторую - 74 605 человек, третью - 79 человек.

По информации министерства, за все время пандемии в Украине зафиксировали 3 616 716 случаев коронавируса. Летальными оказались 93 608 из них. 3 357 405 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно в Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон". Этот вариант вируса считается более заразным и более устойчивым к вакцинам, несмотря на то, что течение заболевания у инфицированных им часто протекает легче, чем в случае с "Дельтой".

Также мы сообщали, что в Минздраве уже дали пять рекомендаций, как не подхватить появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон".

Кроме того, мы писали, что по данным министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, красную зону карантина в ближайшее время покинут шесть областей Украины, в ней останутся лишь два региона.