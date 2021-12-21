Глава делегации Конгресса США Джейсон Кроу, который на прошлой неделе посетил Киев, сообщил о позитивном тесте на коронавирус, который он сдал по возвращении из Украины, куда Госдеп рекомендовал не ездить американским путешественникам.

О позитивном тестировании республиканец из штата Колорадо сообщил в своем Твиттер.

"Я только что вернулся из официального визита делегации Конгресса в Украину и сдал положительный результат на прорывную инфекцию COVID", сообщил конгрессмен.

Республиканец признался, что был не только вакцинирован двумя дозами, но и получил бустерную привику (какую именно он не сообщает - Ред.).

"Я благодарен за полную вакцинацию и усиленную вакцинацию, а также за то, что у меня только легкие симптомы (вакцина безопасна и эффективна)", пишет Кроу.

Симптомы заболевания, которое в случае прививки как минимум двумя дозами называют прорывной инфекцией, у него слабые. И велики шансы получить так называемый супериммунитет, что наблюдается у тех, кто и привился, и переболел коронавирусом.

В воскресенье посольство США в Украине сообщило о визите трех американских делегатов в украинскую столицу.

"Конгрессмен США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса в Киев, чтобы обсудить агрессивное наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее, услышать оценки украинских официальных лиц и украинских официальных лиц. Конгрессмен Кроу вместе со своими коллегами Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнул двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", говорилось в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина попросила у США системы ПВО Patriot, а также о том, что военные США проверили состояние украинских систем противовоздушной обороны.