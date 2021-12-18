Украина призывает Соединенные Штаты увеличить военную помощь Вооруженным силам из-за угрозы нового нападения РФ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Тем временем у Байдена все еще взвешивают, стоит ли присылать Киеву дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и другого.

Советник президента Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отправка еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Россией как провокационные действия.

Однако США не исключают отправку дополнительного вооружения, что 17 декабря во время выступления Салливан подтвердил публично. Единственное, чего, считают собеседники телеканала, не будет делать Вашингтон – это не станет размещать свои войска в Украине.

Между тем, в Белом доме полагают, что Россия еще не решила, какие дальнейшие шаги предпринимать в отношении Украины.

Кроме этого, в начале зимы делегация американских военных приехала в Украину, проверила состояние противовоздушной обороны (ПВО) и изучила проблемы противоракетной обороны. В свою очередь, Украина ждет военно-техническую помощь.