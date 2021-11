Член палаты представителей Конгресса США республиканка Лорен Бэберт отказалась извиниться перед коллегой из лагеря демократов от штата Миннесота Ильхан Омар за шутку, в которой многие заподозрили исламофобию.

Бэберт сострила, что мусульманка Омар может спокойно ездить в лифте, "поскольку у нее нет рюкзака", тем самым намекая на террористов-самоубийц, прикрывавшихся в атаках на людей исламом.

На прошлой неделе Бэберт извинилась перед мусульманами, но персонально у Омар просить прощения отказалась, несмотря на то, что между двумя депутатами в понедельник состоялся телефонный разговор.

"Вместо того, чтобы извиниться за исламофобские документы и сфабрикованную ложь, депутат Бэберт отказалась публично признать вредный и опасный характер своих высказываний. Вместо этого она вновь повторила свою риторику, и я решила прекратить этот контрпродуктивный звонок", - заявила Омар в Фейсбуке.

"Можете не сомневаться, что я продолжу бесстрашно ставить Америку на первое место, никогда не испытывая симпатий к террористам. К сожалению, Ильхан не может сказать то же самое, и нашей стране от этого хуже", - в ответ высказалась Бэберт в Твиттере.

Here is my full statement regarding my call earlier with Ilhan Omar: pic.twitter.com/DLLtp54gAF