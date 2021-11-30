В лифт без рюкзака. Конгрессвумен отказалась извиняться перед коллегой после шутки об исламских террористах
Член палаты представителей Конгресса США республиканка Лорен Бэберт отказалась извиниться перед коллегой из лагеря демократов от штата Миннесота Ильхан Омар за шутку, в которой многие заподозрили исламофобию.
Бэберт сострила, что мусульманка Омар может спокойно ездить в лифте, "поскольку у нее нет рюкзака", тем самым намекая на террористов-самоубийц, прикрывавшихся в атаках на людей исламом.
На прошлой неделе Бэберт извинилась перед мусульманами, но персонально у Омар просить прощения отказалась, несмотря на то, что между двумя депутатами в понедельник состоялся телефонный разговор.
"Вместо того, чтобы извиниться за исламофобские документы и сфабрикованную ложь, депутат Бэберт отказалась публично признать вредный и опасный характер своих высказываний. Вместо этого она вновь повторила свою риторику, и я решила прекратить этот контрпродуктивный звонок", - заявила Омар в Фейсбуке.
"Можете не сомневаться, что я продолжу бесстрашно ставить Америку на первое место, никогда не испытывая симпатий к террористам. К сожалению, Ильхан не может сказать то же самое, и нашей стране от этого хуже", - в ответ высказалась Бэберт в Твиттере.
It seems there was an error uploading this video to Twitter.— Lauren Boebert (@laurenboebert) November 29, 2021
Here is my full statement regarding my call earlier with Ilhan Omar: pic.twitter.com/DLLtp54gAF
Омар стала первой американкой сомалийского происхождения и первой мусульманкой, избранной в Конгресс США. Она известна своими антиизраильскими взглядами.
Палата представителей в этом году уже дважды наказывала депутатов-республиканцев за предполагаемую ненависть в их высказываниях. Так, депутат Пол Госар был лишен постов в комитетах за ролик, в котором он постановочно убивает демократа Александрию Окасио-Кортес. А республиканку Марджори Тейлор Грин лишили доступа в комитеты за заявления, которые были истолкованы как призыв к насилию против демократов. Кстати, последняя известна тем, что летом представила резолюции об импичменте Джо Байдена.