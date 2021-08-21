В Соединенных Штатах конгрессмен от "республиканцев" Марджори Тейлор Грин представил три резолюции об импичменте президента Джо Байдена. Об этом рассказывает Forbes.

Во всех трех резолюциях Байдена критикуют за неорганизованный вывод военного контингента из столицы Афганистана, нелегальную миграцию людей из Мексики, а также непрозрачность нового моратория на выселение во время пандемии коронавируса.

Ранее до этого сенатор-республиканец Линдси Грэм во время интервью с журналистами заявил, что если хоть один американский или афганский союзник будет вне предел программы по эвакуации, то это будет преступлением и может привести к импичменту Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден признал, что не может полностью гарантировать полный успех в операции по эвакуации из Кабула. При этом еще несколько дней назад официальный Вашингтон придерживался противоположного мнения.

Также "Страна" писала, что талибы уже начали охоту на граждан, сотрудничавших с американцами. Из-за этого в районе аэропорта в Кабуле воцарилась паника и хаос.