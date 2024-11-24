В Украине фиксируют волну диверсий против силовиков. В Киеве произошло три таких случая, злоумышленники использовали взрывчатку.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Днепровском районе столицы военнослужащий нагнулся к пакету, который заметил на земле, после чего сработало взрывное устройство, запущенное дистанционно. Как отмечают источники, мужчина погиб.

Другой инцидент произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. В полицию поступило сообщение от женщины, что в отношении нее совершается насилие со стороны мужчины. Она утверждала, что закрылась в ванной.

Когда полиция прибыла на место, женщина сказала, что дверь в квартиру не закрыта. Открыв дверь и шагнув в квартиру, правоохранители услышали срабатывание чеки гранаты и успели закрыть дверь.

Взрыв произошел в коридоре квартиры, которая была арендована. Правоохранители задержали причастных.

Третий подрыв произошел возле Дарницкого отделения полиции. Источники сообщают, что это тоже была диверсия и применялась камера.

Напомним, по данными полиции, в Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними.