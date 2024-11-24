Unsicherheit. Erschöpfung. Verzweiflung. Этими тремя словами (неопределённость, истощение, отчаяние - нем.) заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер описал свои впечатления от атмосферы в Киеве после российского удара ракетой "Орешник" по Днепру.

"Неопределённость, истощение, отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве в эти дни, и в которой, если вы спросите людей и политиков, мы, по крайней мере, частично виноваты. Конечно, ситуация всегда была жёстокой, иногда с большей надеждой, иногда с меньшей. Но на фоне всё более активного продвижения российской армии всё больше и больше людей задают себе вопрос: как долго мы сможем продержаться?" – пишет Ронцхаймер.

Применение Россией новой ракеты вызвало "новые шоковые волны" в Киеве, делится наблюдениями журналист.

"Я встречаюсь в Киеве с Михаилом Подоляком, одним из ближайших советников президента Украины Зеленского, и хочу узнать от него, как он оценивает оружие ("Орешник" - Ред.). Подоляк находится в секретном месте. Он тоже должен ожидать, что его убьют или в любое время будет нанесён новый ракетный удар", - пишет Ронцхаймер.

Подоляк говорит, что таким оружием глава РФ Владимир Путин пытается "найти аргументы, с помощью которых он хочет ещё больше напугать западные страны".

При этом опрошенные Bild украинские военные рассказывают о тяжёлой ситуации на фронте. Им не хватает оружия, боеприпасов и личного состава.

Также журналист приводит слова мэра Киева Виталия Кличко, который призывает не вести переговоры с Путиным.

Вместе с тем, как утверждает Ронцхаймер, переговоры всё же могут начаться после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который хочет завершить войну по линии фронта. Однако, по мнению журналиста, "вопрос будет заключаться в том, будет ли Украина участвовать в этом (в переговорах - Ред.). И будет ли Трамп заставлять Киев это делать, прекращая американскую помощь".

"Ясно одно: Путин кажется сильнее и увереннее в себе, чем он был долгое время. Впереди неопределённые, возможно, экзистенциально важные недели и месяцы для Украины. И, следовательно, и для всей Европы", - резюмирует Пауль Ронцхаймер.

Ранее Подоляк заявил, что в России не существует ракеты "Орешник", а удар по Днепру был нанесён "межконтинентальным баллистическим оружием".

Напомним, Путин объявил, что РФ продолжит испытание "Орешника", в том числе в боевых условиях.