Президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания ракетной системы средней дальности "Орешник" прошли успешно и Россия продолжит их, в том числе в боевых условиях.

Об этом глава Кремля сказал на совещании с руководством Министерства обороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.

По его словам, у России есть запас готовых к применению ракетных систем, в том числе "Орешника". Условия испытаний новейших ракет будут зависеть от угроз ее безопасности, отметил он.

"Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется", - дословно сказал Путин.

Он также сообщил, что "Орешник" является высокоточным и не имеет стратегического назначения, но по своему эффекту сравнимо с ним.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а сама система называется "Кедр". И РФ могла создать два "или чуть больше" опытных образца "Кедра".

Между тем на западе вчерашний пуск новой российской ракеты по Днепру называют "прежде всего предупреждением".