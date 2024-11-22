Вчерашний пуск новой российской ракеты по Днепру был "прежде всего предупреждением". Так считает редактор Financial Times по Европе Бен Холл.

Анализируя видео в сети, он приходит к выводу, что никакой полезной нагрузки ракета не несла, и атака была сугубо посланием - "тщательно спланированная попытка продемонстрировать эскалационное доминирование - способность переиграть Запад по лестнице ответных действий вплоть до ядерной войны".

При этом Холл отмечает, что Москва придерживалась протоколов безопасности, предупредив Запад о готовящейся атаке, из-за чего в среду были закрыты посольства.

С другой стороны Холл приводит мнение Александра Баунова из Фонда Карнеги, что путинская характеристика ракетного удара как "тестирования в боевых условиях" указывает на то, что это скорее обратимый шаг вверх по эскалационной лестнице, а не резкий скачок.

"Это часть более широкой официальной российской стратегии, направленной на то, чтобы размыть границу, создавая впечатление, что порог не полностью пересечён - или что его можно ещё преодолеть в обратном направлении", - написал Баунов в Х.

Постепенный подход подразумевает, что поиск следующего шага на пути эскалации без отталкивания друзей Москвы в Пекине или беспокойства российского общества может оказаться для Кремля столь же сложной задачей, как и текущий шаг.

С возвращением Дональда Трампа, который обещает принести мир в Украину или навязать его, Путину, "возможно, не придётся долго размышлять об этом".

В то же время, в Кремле сегодня заявили, что удары "Орешником" по Украине могут повториться.

По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Россия разрабатывает "механизмы оповещения гражданского населения Украины" в случае новых ударов такой ракетой.

Песков сказал, что вчерашним запуском "Орешника" по Днепру Россия "продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада".

Он подтвердил, что Москва предупредила США о запуске. И говорит, что Россия "предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям Путина, которые были сделаны до испытаний" - что "безрассудные решения Запада по поставкам ракет в Украину не могут остаться без ответа".

После этого запуска контактов с действующей администрацией США не было, добавил Песков.

Ранее ядерный эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффман заявил, что удар по Днепру был ядерным предупреждением независимо от дальности ракеты.

Напомним, украинский военный чиновник анонимно заявил Financial Times, что по Днепру вчера ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж" с дальностью полета до 6000 км, а не "Орешник".