Удар по Днепру был ядерным предупреждением независимо от дальности ракеты.

Такое мнение высказал ядерный эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффман в комментарии CNN.

По его словам, основная разница между межконтинентальной баллистической ракетой и другими типами ракет состоит лишь в гораздо большей дальности. Но более важным фактором является полезная нагрузка ракеты.

Ракета, атаковавшая Днепр, несла полезную нагрузку типа MIRV (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения) – несколько боевых головок для ударов по отдельным целям. Этот тип был разработан во время холодной войны для доставки нескольких ядерных зарядов для разных целей, объяснил Хоффман.

"Технология MIRV связана исключительно с ядерными ракетами. В российском арсенале нет обычных ракетных систем, обладающих этой технологией. Поэтому независимо от дальности ракеты послание остается связанным с ядерной угрозой", - сказал Хоффман.

Напомним, сегодня сообщалось, что Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш".

Вскоре Владимир Путин обратится с видеозаявлением и рассказал, что при ударе применялась ракета "Орешник".

За полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник" по Украине Россия сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал Дмитрий Песков.