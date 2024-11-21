Россия сделала ядерное предупреждение. Эксперт оценил ракетный удар по городу Днепр
Удар по Днепру был ядерным предупреждением независимо от дальности ракеты.
Такое мнение высказал ядерный эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффман в комментарии CNN.
По его словам, основная разница между межконтинентальной баллистической ракетой и другими типами ракет состоит лишь в гораздо большей дальности. Но более важным фактором является полезная нагрузка ракеты.
Ракета, атаковавшая Днепр, несла полезную нагрузку типа MIRV (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения) – несколько боевых головок для ударов по отдельным целям. Этот тип был разработан во время холодной войны для доставки нескольких ядерных зарядов для разных целей, объяснил Хоффман.
"Технология MIRV связана исключительно с ядерными ракетами. В российском арсенале нет обычных ракетных систем, обладающих этой технологией. Поэтому независимо от дальности ракеты послание остается связанным с ядерной угрозой", - сказал Хоффман.
Напомним, сегодня сообщалось, что Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш".
Вскоре Владимир Путин обратится с видеозаявлением и рассказал, что при ударе применялась ракета "Орешник".
За полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник" по Украине Россия сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, сказал Дмитрий Песков.