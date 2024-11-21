За полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник" по Украине Россия сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Со своей стороны США заранее уведомили Украину и союзников о предстоящем запуске Россией ракеты средней дальности для подготовки к нему, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также она заявила, что пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины.

Пентагон также подтвердил, что США были предупреждены Россией об ударе "Орешника" по каналам ядерной безопасности.

Об этом на брифинге сообщила зампресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

При этом она заявила, что Штаты обеспокоены применением Россией нового типа вооружения.

Но сказала, что США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине

Напомним, сегодня сообщалось, что Россия впервые применила в Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Она ударила по Днепру, где, по заявлению экс-советника Офиса президента, был поражен завод "Южмаш".

Вскоре Владимир Путин обратится с видеозаявлением и рассказал, что при ударе применялась ракета "Орешник".