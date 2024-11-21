Сразу 61% жителей Германии выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии около 500 км, в том числе укрепленные бункеры.

Таковы результаты недавнего опроса Deutschlandtrend.

В бывшей ГДР доля противников передачи ракет еще выше - 76%.



В среднем по стране только 27% респондентов поддерживают идею поставок таких ракет с правом бить ими по целям в России, еще 3% считают, что поставить их Киеву можно, но без такого разрешения наносить удары по России.

Соотношение немецких сторонников и противников передачи Taurus Украине с марта этого года не изменилось.

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не готов поставлять Украине ракеты Taurus и выдавать разрешение использовать иное оружие германского производства для ударов по целям вглубь РФ.

При этом Берлин будет передавать Киеву дроны с искусственным интеллектом, которые неофициально называют "мини-Taurus". Такое прозвище беспилотники получили за свою автономность в работе, подобную немецким дальнобойным ракетам: они работают без пилота и GPS.