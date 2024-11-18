Олаф Шольц не готов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и выдавать разрешение использовать иное оружие германского производства для ударов по целям вглубь РФ.

Об этом канцлер Германии заявил в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро.

"Я уже очень чётко объяснял, почему не считаю поставку крылатых ракет Taurus – оружия, развёрнутого в Германии – правильным решением", – заявил Шольц.

По его словам, поставка данных ракет по техническим причинам потребовала бы от ФРГ взятия на себя "ответственности" за их настройку и управление при нанесении ударов по целям на территории РФ.

"Но это то, за что я не могу и не хочу брать ответственность", – подчеркнул канцлер.

Шольц пояснил, что в данном вопросе он руководствуется принципами "благоразумия", которые распространяются и на то оружие, что Германия поставила Украине ранее.

Отметим, накануне стало известно, что Берлин будет поставлять Киеву дроны с искусственным интеллектом, которые неофициально назвали "мини-Taurus".

Подобно ракетам дальнего поражения эти БПлА автономны и не требуют связи с оператором.

Ранее в Венгрии заявили, что разрешение Украине на дальнобойные удары по РФ это "расширение войны на весь мир".