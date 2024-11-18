Германия передаёт Украине "мини-Taurus" - 4000 дронов компании Helsing с искусственным интеллектом, которые могут сами наводиться на цель.

Об этом сообщил немецкому таблоиду Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Прозвище "мини-Taurus" беспилотники получили за свою автономность в работе, подобную немецким дальнобойным ракетам - без пилота и GPS.

Накануне появилась информация, что подобные дроны Украине начали передавать и США. Считается, что они сами наводятся на нужную цель, а потому на них не действует РЭБ.

Россия же использует дроны на длинных оптоволоконных кабелях, которые также обходят РЭБ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus для ударов вглубь России. Он отметил, что, несмотря на поддержку Киева, Берлин не должен становиться стороной российско-украинского конфликта.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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